0553 313 94 23

Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılmak amacıyla Mardin’e gelen bir kadını takibe alan polis, düzenlediği operasyonla örgüte eleman temin eden şebekeyi çökertti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılmak amacıyla Mardin’e gelen bir kadını takibe alan polis, düzenlediği operasyonla örgüte eleman temin eden şebekeyi çökertti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin’e gelen S.E. adlı kadının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, kadını teknik ve görüntülü takip aracıyla yakın takibe aldı. Yapılan takipte kadının Kızıltepe ilçe otogarında Y. E. isimli şahısla görüştüğü belirlendi.


Ancak kadının sınırın diğer tarafına geçmek için başka şahıslarla da görüşeceğini tahmin eden polis, takibi bırakmadı. Bir süre sonra otogardan ayrılan kadın yaklaşık bir saat sonra geri dönüp, kendisini terör örgütüne teslim edecek şahısla görüştü.


Polis, terörist ve kadını yakın takibe alırken, bir süre yürüyen ikili daha sonra farklı bölgelere doğru kaçtı. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Farklı noktalara gerçekleştirilen operasyonda olayla bağlantılı H.A., S.E., Y.E., M.H., A.A., E.S., O.A., S.M. ve D.B. adlı şahıslar yakalandı.


Olayla bağlantılarının olduğu belirlenen G.U. ve Ş.E. adlı şahısların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı
    1. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    2. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    3. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    4. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    5. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    6. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    7. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    8. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    9. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    10. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    11. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    12. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    13. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    14. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    15. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    16. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    17. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    18. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    19. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    20. Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen..
    21. WRC'nin Türkiye ayağına doğru
    22. Almanya'da korkunç olay! Anne ve..
    23. Sudan'daki gösterilerde 7 ayda 184..
    24. BESYO’ya alınacak 80 öğrenci için 994..
    25. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi’nden..
    26. Balkan ülkelerinde yaşayan..
    27. Muhalif lider Navalnıy, doktorunun..
    28. Mısır nişastasını ev temizliğinde..
    29. NTSO Başkanı Parmaksız, “TSE Nevşehir..
    30. Adıyaman TSO ile Mersin TSO ‘kardeş’..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’