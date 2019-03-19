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Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan Katalanlardan İspanya'ya tehdit

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK safına katılan 2 Katalan, internette yayınladıkları videoda Katalonya'ya dönerek İspanyol devletine karşı savaşma tehdidinde bulundu.

19 Mart 2019 Salı 15:43
Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan Katalanlardan İspanya'ya tehdit

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı örgütlerle bağlantılı bazı Katalanların, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK safına katılarak İspanya'yı tehdit etmeye başladıkları ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK safına katılan iki Katalan, ocak ayı sonundan itibaren internette yayınlanan videoda, Katalonya'ya dönerek İspanyol devletine karşı savaşma tehdidinde bulundu.

Yüzleri kapalı şekilde konuşan biri kadın iki Katalan, "Katalonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden örgütlerde mücadele ettiklerini" savundu.

Ellerinde silahları ile konuşan Katalanlar, İspanya'da iç savaş döneminde farklı ülkelerden gönüllü olarak gelen, diktatör Franco hükümetine karşı savaşan ve "Uluslararası Tugaylar" olarak tanınan gruba atfen kendilerini "uluslararasıcılar" olarak tanımladı.

Katalanca yapılan konuşmada iki Katalan, YPG/PKK'dan aldıkları eğitimi Katalonya'ya döndüklerinde uygulama ve İspanyol devletine karşı savaşma tehdidinde bulundu.

Konuya ilişkin İspanyol basınına yansıyan haberlerde, İspanya istihbarat servisinin YPG/PKK safına katılarak İspanya'yı tehdit eden Katalanlar olayını ciddiye aldığı ve bu kişilerin kimliklerini tespit edip takibe başladığı bildirildi.

Haberlere göre İspanyol istihbarat kaynakları, videodaki kişilerin İspanya için açık tehdit oluşturduğunu ve İspanya'ya döndüklerinde yakalanıp yargılanmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca İspanyol devletinin onayı olmaksızın yurt dışında bir silahlı mücadeleye katılmanın da suç olduğu, İspanya'nın tarafsızlığını ve ulusal çıkarlarını riske attığı ifade edildi.

Son yıllarda terör örgütü YPG/PKK safına katılan 10'dan fazla İspanyol olduğu belirtilirken, bunlardan 2'si 2015 yılında Madrid'de yakalanmış ve mahkeme tarafından şartlı serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:43
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