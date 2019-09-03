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Terör örgütü YPG/PKK yine Azez’e saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin kuzeyindeki Azez’e dün gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu -Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03 Eylül 2019 Salı 10:10
Terör örgütü YPG/PKK yine Azez’e saldırdı

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün Azez’in güneyine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyinde işgal ettiği Meranaz köyünden sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- TSK obüsleri terör hedeflerini vurdu

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:10
  1. YPG/PKK

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