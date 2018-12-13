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Terör örgütü YPG/PKK Türkiye'ye karşı Esed'den destek istedi

Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgüt YPG/PKK, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinin ardından Beşşar Esed rejiminden yardım talep etti.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:15
Terör örgütü YPG/PKK Türkiye'ye karşı Esed'den destek istedi

YPG/PKK'nın örgüte yakın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, Suriye rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşı da Esed rejimiyle iş birliğine gitmişti.

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esed rejiminden destek istemişti.

Örgütün çağrısının ardından Esed rejimi bölgeye asker sevk etmese de şubat ayında "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerini gönderme girişiminde bulunmuştu.

Halep'ten yola çıkarak Afrin'e ilerlemeye çalışan Esed'e bağlı güçler TSK'nın yaptığı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:15
  1. Ordu
  2. Esed Rejimi
  3. Terör örgütü YPG/PKK

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