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Terör örgütü YPG/PKK, Süryani okul müdürünü alıkoydu

Suriye'nin Kamışlı ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, ilçede okul müdürü görevinde bulunan Süryani Şarbil Korkis'i rehin aldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
Terör örgütü YPG/PKK, Süryani okul müdürünü alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Kamışlı ilçesinde Süryani okul müdürünü, dayattığı müfredatı kabul etmediği için alıkoydu.

YPG/PKK, Kamışlı'nın Derik ilçesinde Süryanilere ait bir okulun müdürü Şarbil Korkis'i, müfredatını uygulamayı kabul etmediği için evinden kaçırdı.  

Örgüt, bir süre önce bazı Batı ülkelerinin baskısı üzerine, ağustos ayında kapattığı Süryani okullarının açılmasına izin vermişti. Ancak müfredat konusunda anlaşılamadığı için henüz dersler başlamadı.

Korkis'ten henüz haber alınamadı. 

Dünya Süryaniler Konseyi, dün yaptığı açıklamada YPG/PKK'nın Kamışlı'da bir sivili, sosyal medyada aleyhinde paylaşım yaptığı iddiasıyla alıkoyduğunu bildirmişti. 

Konsey, 24 Eylül'deki açıklamasında da örgütün Süryani okullarından sorumlu Nsibin Enstitüsü Başkanı ve öğretmen İsa Reşid'e suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor. YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara baskınlar düzenleyerek tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
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