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Terör örgütü YPG'den bitcoin hamlesi

Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelerde, kripto paranın kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:16
Terör örgütü YPG'den bitcoin hamlesi

Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelerde, ‘ekonomik yaptırımların üstesinden gelmenin bir yolu olarak' kripto paranın kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

'Suriye'nin parasına bağımlı olmak istemiyoruz'

Serdem, kripto para hamlesiyle ilgili olarak ise "Suriye hükümetinin parasına bağımlı olmak istemiyoruz. Kendimize ait kripto parayla ticaret yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serdem, "Yeni sistemin geleceğiyle ilgili olarak, insanların kaynakları nasıl yöneteceğine ilişkin derinlemesine düşünmemiz gerekir. Biz, sistemimize ‘merkezileşmemiş toplum sistemi' diyoruz" dedi.

'Anarşist ilkelere dayalı yeni bir toplum'

Projenin uygulanmasına önderlik eden bir diğer isim olan Amir Taaki ise bir bitcoin geliştiricisi. Daha önce Kuzey Suriye'de terör örgütü YPG ile saflarında bulunan Taaki aynı zamanda Barcelona'da da Avrupa merkezli bir teknoloji akademisi kurma sürecinde.

CoinDesk'e yaptığı açıklamada Taaki "Rojava, anarşist ilkelere dayalı olarak yeni bir toplumun kurulmasını amaçlayan devrimci bir proje. Bu da hukuk, savunma, toplum ve kültür demek" ifadelerini kullandı.

Kuzey Suriye'de iki yıl boyunca YPG saflarında yer aldığı öğrenilen Taaki, yerel halkın ticareti güvence altına almak için büyük miktarlarda paraya bağımlı olduğunu belirerek, komşu ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların bölge dışına para çıkarmanın da yüksek ücretlere mal olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:16
  1. Bitcoin
  2. Suriye

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