"Terör örgütü tarihinin en ağır yenilgilerini yaşıyor"

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin üzerine kim oyun oynarsa, bu ülkeyi kim bölmeye çalışırsa, bu ülkenin yarınlarını kim umutsuz hale getirmeye çalışırsa alimallah, gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Soylu, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkeye gözünü dikenin gözünü oyacaklarını söyledi.

Dünyaya ve gelecek nesillere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesaj bıraktığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu mesaj açık ve nettir. 'Ey dünya, benim coğrafyamda bana rağmen kimseye oyun kurdurtmayız.' Bir döviz saldırısı yaptılar, ekonomik saldırı. Dertleri, 'Türkiye 4,5 yıl seçimsiz bir döneme gidiyor. Bu seçimsiz dönemde acaba hükümeti seçime kadar zayıflatabilir miyim, milletle arasını bozabilir miyim, Cumhur İttifakı'nı zayıflatabilir miyim. 4,5 yılda da tekrar anasından emdiği sütü burnundan getirebilir miyim.' Dertleri bu. Büyük bir tezgahı, oyunu ortaya koyuyorlar. Sonra da bana kızıyorlar 'sen sert konuşuyorsun' diye. Ben sert mi konuşuyorum. Kadın 'ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım' diyecek, Türkiye'yi, milletimizi tehdit edecek, 'Benim arkamda PYD onun arkasında da ABD var' diyecek. Biz ne diyeceğiz. Sırtını mı sıvazlayacağız. Hem dedik hem yaptık. O kadar açık ve net. Sırtını sen PKK'ya, PYD'ye dayadın ha. Sana şimdi 4 tane duvar verdik. İster o duvara, ister bu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Bu ülkenin üzerine kim oyun oynarsa, bu ülkeyi kim bölmeye çalışırsa, bu ülkenin yarınlarını kim umutsuz hale getirmeye çalışırsa alimallah, gözünün yaşına bakmayız. Geçen gün cezaevinde bunların bir teröristi öldü. Kaç zamandır diyoruz ki, 'sizi terörist cenazelerine sokmayacağız.' Bunlar terörist ölünce Diyarbakır'a götürülecek. Diyarbakır Havalimanı'nda karşılayacaklar, ardından mezarlıkta onu defnedecekler törenle. Başında da terörist cenazesinin sahte gözyaşı dökecekler. Diyarbakır Valisini aradım, dedim ki, (havalimanının etrafında bile esamelerini görmek istemiyorum. Mezarlığın bir kilometre çevresine kimseyi yaklaştırmayacaksınız.)"

- "Burunlarını çıkarmıyoruz, burunlarını"

Soylu, milletin canının çok yandığını, kardeşin kardeşe düşürülmek istendiğini anlattı.

"Bu konuda kimse bizden acıma beklemesin" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Vicdanıma dayanarak söylüyorum, 13-14 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp, saçlarını okşayacak yaşta alıp dağa götürüp, onların eline kalaşnikof verip, hayvan Karayılan">Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Bugün benim ülkemin doğu ve güneydoğusunda, batısında ne varsa, kuzeyinde ne varsa aynı şekilde orada da huzur var. Bir anne Kırıkkale'de nasıl çocuklarını alıp gecenin bir vaktinde komşuluğa gidip dönebiliyorsa bugün Batman'ımız da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'mizde de gecenin bir yarısında kızını alıp istediği komşuluğa gidip geliyor. Hani o teröristler neredeler? Hani o esnafa çöküp haraç isteyenler neredeler? Burunlarını çıkarmıyoruz, burunlarını. Bana kızıyorlar. Bunlar İstanbul'da toplanacak bu vekiller. Ben onlara milletvekili demiyorum. Kim ne derse desin. Benim umurumda değil. Bu asil milletin ismini alabilecek bir vekil değil onlar. Bunlar terörün, PKK'nın vekili, biz onlara milletvekili demiyoruz. Bunlar bir araya gelecekler. Apo'nun İmralı'dan çıkışı için. Oradan serbest bırakılması için Diyarbakır'a kadar 15 vilayet yürüyeceklermiş. Söylediğimiz tek bir cümle oldu. 'Ulan sizi yürüten adam değildir' dedik. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. Taksim'deki otelin önüne bir metre çıktılar, sonra bizim polislerimiz onları şapa oturttu, şapa. Türkiye eski Türkiye değil. Son 2 yılda 3 bin 300 teröristi... anladınız değil mi? Anladınız mı? 3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik."

Soylu, terörle mücadele tarihinde 2018 yılında ilk defa kırmızı renkle aranan en üst düzeydeki 13 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Mavi, yeşil, gri renkteki teröristleri saymadığını vurgulayan Soylu, "Terörle mücadele tarihimizde son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımıdır. Onun tam yüz katından daha fazlası bizim teslim aldıklarımızdır. Terör örgütü, tarihinin en ağır yenilgilerini yaşıyor ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnsansız hava araçları var ya bunlar havadan, sınırlarda ve dağlarda kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir yazılım verdik, aparat yerleştiriyoruz. Mayıs ayının içerisinde o aparatı da takacağız. Bundan sonra bırakın teröristlerin dağlarda yürümelerini, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını." diye konuştu.

(Sürecek)