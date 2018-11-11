THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

PYD, ABD’yi yalanladı, PKK ile işbirliğini itiraf etti

Kandil'deki elebaşlarına ödül konması, ABD’nin 'terörist değiller' dediği YPG/PYD’yi rahatsız etti. PYD’nin omurgasını oluşturduğu SDG’den yapılan açıklama PYD ile PKK işbirliğinin açıkça itiraf edildi.

11 Kasım 2018 Pazar 09:17
PYD, ABD’yi yalanladı, PKK ile işbirliğini itiraf etti

ABD, PKK’yı terör örgütü olarak sayıp ela başları için ödül koyarken onun uzantısı olan ve PYD’yi terör örgütü olarak saymadı. ABD’ye itiraz, kendisi ile birlikte Suriye’de iş tutan terör örgütü PYD’den geldi.  PYD yaptığı açıklama ile Suriye’de PKK ile birlikte hareket ettiklerini itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 3 üst düzey PKK yöneticisi Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın yerini ihbar edenlere ödül vereceği açıklanmıştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD ile ilgili olarak ise ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey “onları terör örgütü olarak görmüyoruz açıklaması” yapmıştı. 

Çatışmalara katıldılar

Terör örgütünün çatısını oluşturduğu SDG’den yapılan açıklamada Ayn el Arab bölgesinin DEAŞ terör örgütünden alınması döneminde, PKK militanların çatışmalarda yer aldığına dikkat çekilerek, PKK’nın terör ile mücadele ettiği iddia edildi. 

Ödül açıklamasını çelişkili bulmuşlar!

Terör örgütü tarafından yapılan açıklama ABD’nin almış olduğu ödül kararı ise “çelişki olarak” nitelendirdi Türkiye iki terör örgütünün birlikte hareket ettiği defalarca ABD’li muhataplarını iletmişti. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ABD’li yetkilerle yapılan tüm görüşmelerde örgütlerin organik bağı ortaya konmuştu.

SDG, DEAŞ'la yapılan sözde mücadelede Kandil'den gelen PKK'lılarla birlikte savaştıklarını açıkladı.

(Akşam)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 09:17
  1. abd
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu
    1. İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu
    2. Adana'da şüpheli araçlardan tabanca ve..
    3. 15-20 katlı binaların yapımına geçit yok
    4. İran’ın boşluğunu Türkiye dolduracak
    5. "Dünyanın en iyisi haline getirebiliriz"
    6. Negatif haberler pompalanıyor
    7. 5 bin genç işadamı İstanbul’da buluşacak
    8. Bakan Kasapoğlu: İstanbul bir marka oldu
    9. Konkordatoda yeni düzenleme yolda
    10. Ön görüşmeyi yaptı! Adriano Correia..
    11. Takla atan minibüs şarampole uçtu: 16..
    12. Cep telefonu faturanızı düşürmenin..
    13. AK Partili Yazıcı trafik kazası geçirdi
    14. İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım..
    15. Rize Milli Eğitim Müdürü hayatını..
    16. Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik..
    17. Endonezya'da arama çalışmaları..
    18. Reformlar 200 milyar dolar yatırım..
    19. AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası..
    20. Turkcell cihaz kiralamada yeni dönem..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim