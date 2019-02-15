Terör örgütü propagandasına gözaltı HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, aday tanıtım toplantısında bölücü terör örgütü PKK'nın propagandası niteliğinde marşların söylenmesi ve söyletilmesine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Amak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin'e gönderileceği öğrenildi

ANKARA (AA) - HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, aday tanıtım toplantısında bölücü terör örgütü PKK'nın propagandası niteliğinde marşların söylenmesi ve söyletilmesine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankaya'daki evinde gözaltına alındı. Amak'ın, 30 Ocak'ta HDP Mardin il teşkilatı organizasyonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandası niteliğindeki marşların söylenmesi ve söyletilmesine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Eylem Amak'ın, Terörle Mücadele Şubesinde ifadesinin alındığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin'e gönderileceği öğrenildi.

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