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Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:25
Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Muş İl Emniyet Müdürlüğünce “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç Didim’de emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:25
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