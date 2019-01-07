Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı07 Ocak 2019 Pazartesi 17:25
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.Ç'nin terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığını belirlendi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bazı belgelere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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