Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.Ç'nin terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığını belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bazı belgelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



