Terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanınahakarete tutuklama - Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y. isimli kişinin sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ve terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, A.Y.'yi evine düzenlenen baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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