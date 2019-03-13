Terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan 10 ay hapis cezası kesinleşen A.K'nin, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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