Terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı

Terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı13 Mart 2019 Çarşamba 09:59
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan 10 ay hapis cezası kesinleşen A.K'nin, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadığını belirledi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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