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Terör örgütü PKK'yı Meclis'e sokanlar bu cinayetlere ortak oldu

Ağrı'da AK Partili olduğu için terör örgütü PKK tarafından 2 kişinin katledilmesi toplumda infiale neden oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:20
Terör örgütü PKK'yı Meclis'e sokanlar bu cinayetlere ortak oldu

PKK, Ağrı'da bakkallık yapan AK Parti müşahidi Mevlüt Bengi'yi başından vurarak katletti.  Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hastanede temizlik görevlisi olarak görev yapan AK Partili Feyzi Etik ise 25 Haziran günü evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde bulundu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin başarısını hazmedemeyen terör örgütü PKK'nın cinayetleri toplumda infial yarattı. Katillerle işbirliği sürekli tescillenen partiyi Meclis'e taşımakla gurur duyan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve yoğun çabalarıyla Meclis'e taşıdığı HDP'den katliamlara dair hiçbir açıklama gelmedi.

67 HDP'Lİ MECLİS'TE

1 Kasım 2015 seçimlerine göre birinci parti olduğu bütün illerde büyük oy kaybı yaşayan HDP, yine CHP tarafından sırtlanarak barajı geçti. HDP'nin batıda oylarının yükselmesinde "Her CHP'li evden HDP'ye bir oy" kampanyası etkili oldu. Meclis'e 67 vekil sokan HDP/ PKK devlet hazinesinden milyonlarca lira destek almaya devam edecek.  

KILIÇDAROĞLU MUTLU MUSUN?

'Bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık' diyerek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'e sokmanın  gururunu yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'daki cinayetlerin ne renk olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. 

DEMİRTAŞ'IN SELAMINI TAŞIYAN İNCE'DEN TEK KELİME YOK

Edirne'de tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek HDP'ye olan desteğini açığa vuran CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, alçak cinayetler hakkında tek kelime etmedi.

Suruç'ta AK Partililere yapılan saldırıda HDP yalanlarına taşeronluk yapan CHP, Ağrı'da yaşananlar için açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadı.

SİZİ CHP BİLE KURTARAMAZ!

Olay üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak" diyerek Türk halkının duygularına tercüman oldu.


(Haber7)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:20
  1. Edirne
  2. chp
  3. Ağrı
  4. pkk
  5. HDP
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