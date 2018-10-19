Terör örgütü PKK'ya yardım eden muhtarla ilgili yeni gelişme

Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen Aşağışeyhler Mahalle Muhtarı A.B. jandarma ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan muhtar ilçe jandarma komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 3'ü kesinleşmiş hapis cezasından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.