Terör örgütü PKK'ya soğuk duş! Üst düzey teröristler...

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;



"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.950 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 734 Terör (PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467), 3.453 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 105 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.292 kişi gözaltına alınmıştır.



KIRMIZI LİSTEDEN 2, GRİ LİSTEDEN 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir."



9 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 13 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 1 TESLİM, 1 SAĞ)

✓ HAKKÂRİ/MERKEZ – 2 (ÖLÜ)

✓ TUNCELİ/NAZIMİYE – 1 (ÖLÜ)

✓ ŞIRNAK/CİZRE – 1 (TESLİM)

✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 6 (ÖLÜ)

✓ HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)

✓ BİNGÖL/SOLHAN – 1 (SAĞ)



10 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST SAĞ

✓ ŞANLIURFA/SURUÇ – 2 (SAĞ – DEAŞ)



11 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 23 TERÖRİST (16 ÖLÜ, 6 TESLİM, 1 SAĞ)

✓ ŞIRNAK – 4 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 3 (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ MARDİN/KIZILTEPE – 1 (TESLİM)

✓ OSMANİYE/MERKEZ – 11 (ÖLÜ)

✓ DİYARBAKIR – 1 (TESLİM)

✓ DİYARBAKIR/KULP – 3 (ÖLÜ)



12 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 3 SAĞ)

✓ MANİSA – 1 (ÖLÜ)

✓ BİTLİS/MERKEZ – 6 (5 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ MERSİN/AKDENİZ – 1 (SAĞ)

✓ ŞANLIURFA/CEYLANPINAR – 1 (SAĞ)



13 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

✓ VAN/ERCİŞ – 1 (SAĞ)



15 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 TESLİM)

✓ VAN – 2 (ÖLÜ)

✓ GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN – 2 (ÖLÜ)

✓ VAN/ERCİŞ – 1 (TESLİM)

