Terör örgütü PKK'ya soğuk duş! Üst düzey teröristler...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan, Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:43
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.950 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 734 Terör (PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467), 3.453 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 105 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.292 kişi gözaltına alınmıştır.
KIRMIZI LİSTEDEN 2, GRİ LİSTEDEN 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir."
9 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 13 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 1 TESLİM, 1 SAĞ)
✓ HAKKÂRİ/MERKEZ – 2 (ÖLÜ)
✓ TUNCELİ/NAZIMİYE – 1 (ÖLÜ)
✓ ŞIRNAK/CİZRE – 1 (TESLİM)
✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 6 (ÖLÜ)
✓ HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)
✓ BİNGÖL/SOLHAN – 1 (SAĞ)
10 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST SAĞ
✓ ŞANLIURFA/SURUÇ – 2 (SAĞ – DEAŞ)
11 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 23 TERÖRİST (16 ÖLÜ, 6 TESLİM, 1 SAĞ)
✓ ŞIRNAK – 4 (TESLİM)
✓ ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 3 (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)
✓ MARDİN/KIZILTEPE – 1 (TESLİM)
✓ OSMANİYE/MERKEZ – 11 (ÖLÜ)
✓ DİYARBAKIR – 1 (TESLİM)
✓ DİYARBAKIR/KULP – 3 (ÖLÜ)
12 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 3 SAĞ)
✓ MANİSA – 1 (ÖLÜ)
✓ BİTLİS/MERKEZ – 6 (5 ÖLÜ, 1 SAĞ)
✓ MERSİN/AKDENİZ – 1 (SAĞ)
✓ ŞANLIURFA/CEYLANPINAR – 1 (SAĞ)
13 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ
✓ VAN/ERCİŞ – 1 (SAĞ)
15 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 TESLİM)
✓ VAN – 2 (ÖLÜ)
✓ GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN – 2 (ÖLÜ)
✓ VAN/ERCİŞ – 1 (TESLİM)
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