Terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKKKCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır denildi.

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