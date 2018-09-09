Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Küpeli'de 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak Küpeli Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Jandarma SİHA ile kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.