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Terör örgütü PKK'ya darbe! Mersin'de depoda bin 985 şemsiye bulundu

Firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:56
Terör örgütü PKK'ya darbe! Mersin'de depoda bin 985 şemsiye bulundu

İstihbarat birimleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin İHA'lar tarafından görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiğini belirledi.

DEPODA 1985 ŞEMSİYE
Bunun üzerine söz konusu firmaya ait merkez Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirdi.

FİRMA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği tespit edilen firma yetkilileri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:56
  1. Mersin
  2. pkk
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