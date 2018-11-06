Terör örgütü PKK'ya bir yılda 91 bin operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya yönelik mücadelede en başarılı dönemin yaşandığını belirterek, son bir yılda 91 bin operasyon yapıldığını, bu operasyonlarla yurtiçindeki terörist sayısının 750 civarına indiğini söyledi. Bakan Soylu, AK Parti’nin son MKYK toplantısında terörle mücadele konusunda bir sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlardan başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Soylu, yurtiçinde PKK’ya katılımın yok denecek seviyeye gerilediğini kaydetti. Operasyonların mevsimsel şartlara bakılmaksızın artarak devam edeceğini vurgulayan Soylu, “Bir yıl içinde 91 bin operasyon gerçekleşti. Etkin ve kararlı bir mücadele veriliyor. Çok önemli bir mesafe alındı. Yurtiçindeki PKK’lı sayısı 750 civarında. Kısa vadede bunu 500’e indirmeyi hedefliyoruz. PKK’nın eylem yapma kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor” dedi.

Soylu, Amanos dağlarındaki sık bitki örtüsü nedeniyle teröristlerin İHA’ların görüntüsünün dışına çıkması nedeniyle bu bölgede fotokapan dâhil yeni teknolojik sistemlerden yararlandıklarını da kaydetti. Soylu, yeni sistemler ile Amanos Dağlarında terörle mücadele konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini belirterek, bu bölgeyi gözetleyecek yeni teknolojik imkanları devreye koymaya devam edeceklerini söyledi. Soylu, özellikle Suriye sınırından bu bölgeye geçişleri engellemek için, tedbirlerin arttırıldığına dikkat çekti.

İHA destekli operasyonlarda 342 terörist imha edildi

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. Soylu, insansız hava araçlarının terörle mücadeledeki başarısına dikkat çekerek şunları söyledi: “2018 yılında sadece İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsanlı Keşif Uçağı (İKU), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342’dir. Bunların 37’si doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleşmiştir. 102 tane de sığınak ve barınak, yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir.



Terörle mücadeleyi PKK ve DEAŞ ile değil, onları oynatan kuklacılar ile yapıyoruz.”

Bakan Soylu, önceki gün, 4 teröristin teslim olduğunu da belirterek, “Neden teslim olduklarına baktım. Kimini sözde festivallerde kandırmışlar, kimini HDP binalarından dağlara terörist olmaya göndermişler, kimisini 15, kimisini 17 yaşında. İşimiz çok arkadaşlar” diye konuştu