Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
İçişleri Bakanlığı tarafından, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.