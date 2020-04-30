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Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:58:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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