0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya bahar temizliği

Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:03
Terör örgütü PKK'ya bahar temizliği

Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor.

Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin devam ediyor.

Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

- "Çakallara dar edin buraları"

Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı.

Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi.

Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu
  2. Hakkari
  3. Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek isteyen iki Türk yakalandı
    1. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    4. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    5. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    6. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    7. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    8. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    9. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    10. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    11. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    12. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    13. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    14. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    15. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    16. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    17. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    18. Kontrol için durdurulan kamyona..
    19. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    20. Cenevre’de teknoloji yarışı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni