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Terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

Sığınak içerisindeki üç ayrı noktada yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ile gıda, sağlık ve çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 14:46
Terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan sığınak içerisinde, toprağa gömülü vaziyette; 1 adet kablolu el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çeşitli büyüklükte 7 tüp, çok miktarda mutfak araç ve gereçleri, güneş paneli, sağlık malzemeleri ile çeşitli miktarlarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Taşınmasında ve bulundurulmasında sakınca görülen malzemeler olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemeler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:46
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  2. pkk
  3. osmaniye
  4. amanoslar

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