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Terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerindeki operasyonda ortaya çıkarılan 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

31 Ocak 2019 Perşembe 09:23
Terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyon akşam tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandıkları tespit edilen 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınaklarda toprağa gömülü bidonlar içerisinde, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, bin 51 fişek, 5 makineli tüfek mayonu, 5 şarjör, susturucu aparatı, 4 kask feneri, 500 litrelik su tankı, akü, 2 küçük tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kulp ilçesine bağlı Ayhan mahallesinde evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulunan H.A "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde yapılan yol kontrollerinde 190 kişi ve 32 aracın sorgulamaları da yapıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:23
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