0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık gelir sağlıyor!

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına yer verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık gelir sağlıyor!

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yayımlanan rapora göre, gelişen teknoloji sayesinde suç odaklarının daha organize ve çok uluslu bir nitelik gösterdiği belirtildi. Raporda, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası bir boyut kazandığına değinilirken, Türkiye'de 2017'deki uyuşturucu olayları, kullanımı, tedavi yöntemleri konusunda önemli bilgilerin yer aldığı rakamlar öne çıktı. Buna göre, Türkiye genelinde 2016'da gerçekleşen 81 bin 222 uyuşturucu olayı yüzde 45 artış göstererek, 2017'de bu rakam 118 bin 482'ye ulaştı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 48,92 artışla 170 bin 175 oldu. 

Türkiye'de 2017'de gerçekleşen 118 bin 482 uyuşturucu ile bağlantılı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 91 bin 798'inin kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, 23 bin 424'ünün uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 bin 136'sının 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet", 78'inin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, özendirme, 46'sının ise 3298 sayılı "Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında olduğu belirlendi. Raporda yer verilen Adalet Bakanlığı verilerine göre ise Türkiye genelinde 2017 itibarıyla 386 ceza infaz kurumundaki 232 bin 182 tutuklu ve hükümlüden 50 bin 278'inin uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunduğu belirlendi. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların oranı bir önceki yıl yüzde 18,65 iken, 2017'de yüzde 21,65'e yükseldiği ortaya kondu. 

PKK'NIN UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç gruplarının genellikle doğu illerinde faaliyet gösterenler ile Avrupa ülkeleri vatandaşlarından oluştuğu belirtilen raporda, söz konusu suç gruplarının deşifre olmayı engellemek amacıyla aynı aileden ya da akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanmış kişilerden oluştuğu vurgulandı. Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli bir rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına dikkat çekilen raporda şu bilgilere yer verildi: 

"Türkiye eroinin Avrupa'ya sevkiyatında transit ülke ve Avrupa'da üretilen sentetik uyuşturucular bakımından da hedef ülke durumundadır. PKK/KCK terör örgütü, bu iki kaçakçılıkta da etkindir. Bunun haricinde PKK/KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyindeki kamplarda kurduğu imalathanelerde eroin imal etmekte ve ticaretinde aktif olarak rol almaktadır. Örgüt bununla yetinmeyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşları kenevir ekimi için zorlamakta ve sözde vergi adıyla topladığı paralarla terör eylemlerini finanse etmektedir. PKK/KCK terör örgütü birçok farklı suç türünden gelir elde etmekte ve yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağlamaktadır. Bu gelir, örgüt elemanlarının barınma ve silahlandırılmaları için kullanılmaktadır.''

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2017'de yapılan 6 operasyonda 86 şüphelinin gözaltına alındığı, bu operasyonlarda 150 kilogram esrar, 50 kilogram eroin, 100 gram kokain maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
  1. pkk
  2. terör örgütü
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu duvara fırlattı
    1. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    2. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    3. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    4. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    5. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    6. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    7. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    8. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    9. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    10. Albayrak’tan güven mesajı
    11. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    12. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    13. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    14. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    15. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    16. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    17. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    18. Anka'ya 'Milli göz'
    19. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    20. MEB'ten yeni proje!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018