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Terör örgütü PKK/PYD/YPG’den kimyasal tuzak

Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için bölgeye yönelik olası bir harekâtın hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik, PKK/PYD/YPG’li teröristler tarafından kimyasal maddelerin patlayıcılarla desteklenmesi suretiyle tuzak hazırlandığı tespit edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:22
Terör örgütü PKK/PYD/YPG’den kimyasal tuzak

Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için bölgeye yönelik olası bir harekâtın hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik, PKK/PYD/YPG’li teröristler tarafından kimyasal maddelerin patlayıcılarla desteklenmesi suretiyle tuzak hazırlandığı tespit edildi.



Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Münbiç’teki faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz hafta Münbiç bölgesinde bir tır dolusu kimyasal maddenin bidonlar içinde teröristler tarafından kazılan hendek ve tünellere yerleştirildiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası bir harekatında patlayıcılarla desteklenerek kullanılmasının amaçlandığı belirlendi.



Daha önce kazdıkları hendek ve tünellere gömülen teröristlerin kimyasal maddeleri bölgede yakın ilişki içinde bulunduğu DEAŞ terör örgütünden temin ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:22
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