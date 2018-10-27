Terör örgütü PKK'nın yol haritası deşifre oldu

Doğu ve Güneydoğu’dan PKK’ya katılım azalırken, örgütün küçük çocukları nasıl kaçırdığı belirlendi. Polise sığınarak yardım talebinde bulunan “Z.Ö.” isimli çocuk, bölgede düzenlenecek şenliklere gelmesinin istendiğini, gelmemesi durumunda ailesinin tek tek öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

KAÇIP TESLİM OLDUpkk

Yine PKK/KCK tarafından zorla kaçırılan “A.Y.” isimli çocuk da örgütün iç yüzünü deşifre etti. Kasabada katıldığı festivalde arkadaşlarıyla çadırda kaldıklarını, gece eli silahlı yüzleri kapalı kişilerin kendisini kaçırdığını anlatan A.Y., araçta yaşları 12 ile 18 arasında değişen başka çocuklarla birlikte Irak’ın kuzeyindeki Metina kampına götürüldüklerini, kendisinin 3 gün sonra kaçıp teslim olduğunu söyledi.