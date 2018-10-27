0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'nın yol haritası deşifre oldu

Küçük yaştaki çocukları kandırarak veya tehdit yoluyla dağa çıkaran Terör örgütü PKK’nın izlediği yol deşifre oldu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:02
Terör örgütü PKK'nın yol haritası deşifre oldu

Doğu ve Güneydoğu’dan PKK’ya katılım azalırken, örgütün küçük çocukları nasıl kaçırdığı belirlendi. Polise sığınarak yardım talebinde bulunan “Z.Ö.” isimli çocuk, bölgede düzenlenecek şenliklere gelmesinin istendiğini, gelmemesi durumunda ailesinin tek tek öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

KAÇIP TESLİM OLDUpkk

Yine PKK/KCK tarafından zorla kaçırılan “A.Y.” isimli çocuk da örgütün iç yüzünü deşifre etti. Kasabada katıldığı festivalde arkadaşlarıyla çadırda kaldıklarını, gece eli silahlı yüzleri kapalı kişilerin kendisini kaçırdığını anlatan A.Y., araçta yaşları 12 ile 18 arasında değişen başka çocuklarla birlikte Irak’ın kuzeyindeki Metina kampına götürüldüklerini, kendisinin 3 gün sonra kaçıp teslim olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:02
  1. pkk
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'nın kan donduran planı
    1. Amerika'nın kan donduran planı
    2. Amasya'da dayakçı bakıcıya 6 ayda 7..
    3. Katil İsrail savaş uçakları ile..
    4. Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale..
    5. Müdahale etmekten bıktım... Gazetelere..
    6. Doğu'ya kış bu sene erken geldi!
    7. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    8. 'İstenmiyorsam giderim' demişti!..
    9. AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım mı?
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müdahale..
    11. HDP açık açık itiraf etti...
    12. Terör örgütü PKK'nın yol haritası..
    13. İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi..
    14. FETÖ'cüleri FETÖ'cüler izlemiş
    15. 'Ver papazı, al papazı' ajan Brunson'ı..
    16. Amerika'yı karıştıran bombalı..
    17. Türkiye Su Jeti ve Flyboard..
    18. Emniyetten stratejik kurumlara terörle..
    19. Tesettür giyim seçiminde dikkat..
    20. Günün âyet ve hadisi
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri