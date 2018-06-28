Terör örgütü PKK'nın yeni 'Arap oyunu' deşifre edildi!

ABD, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerini Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin olduğu alanlara yerleştirmek istiyor. Suudi Arabistan öncülüğünde kurulmak istenilen bir Arap koalisyonun konuşulduğu bu dönemde, bölgeden çok çarpıcı fotoğraf ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

ABD'nin desteğini arkasını alarak sürekli isim değiştirerek oyunlar kuran terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde çekildiği belirtilen görselle, teröristlerin kendilerini ve terörist Abdullah Öcalan'ı sevimli göstererek, bölge halkını yanına çekmeye çalıştığı kaydedildi.