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Terör örgütü PKK'nın yeni 'Arap oyunu' deşifre edildi!

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin yeni oyunu deşifre oldu. Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terör örgütünün lideri Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
Terör örgütü PKK'nın yeni 'Arap oyunu' deşifre edildi!

ABD, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerini Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin olduğu alanlara yerleştirmek istiyor. Suudi Arabistan öncülüğünde kurulmak istenilen bir Arap koalisyonun konuşulduğu bu dönemde, bölgeden çok çarpıcı fotoğraf ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

ABD'nin desteğini arkasını alarak sürekli isim değiştirerek oyunlar kuran terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde çekildiği belirtilen görselle, teröristlerin kendilerini ve terörist Abdullah Öcalan'ı sevimli göstererek, bölge halkını yanına çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
  1. abd
  2. suudi arabistan
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  4. pkk
  5. Abdullah Öcalan
  6. haseke
  7. ypg
  8. DÜNYA Haberleri

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