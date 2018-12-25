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HDP kapatılacak mı? Son dakika HDP haberleri

Halkların Demokratik Partisi yani HDP, kurulduğundan bu yana vatandaşın partisi olmak yerine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı oldu. HDP, temsil ettiğini söylediği vatandaşa değil de yine Kandil’deki teröristlere hizmet etti. HDP, hep terör örgütü PKK lehine, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için hep ülkenin aleyhinde oldu. İşte bundan dolayı da Vatan Partisi, HDP’nin kapatılması için son dakika başvurusunda bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 18:30
HDP kapatılacak mı? Son dakika HDP haberleri

Halkların Demokratik Partisi yani HDP, kurulduğundan bu yana vatandaşın partisi olmak yerine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı oldu. HDP, temsil ettiğini söylediği vatandaşa değil de yine Kandil’deki teröristlere hizmet etti. HDP, hep terör örgütü PKK lehine, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için hep ülkenin aleyhinde oldu. İşte bundan dolayı da Vatan Partisi, HDP’nin kapatılması için son dakika başvurusunda bulundu. 

HDP, kurulduğundan bu yana hiç bir zaman Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için çalışmadı. Hiç bir zaman temsil ettiğini iddia ettiği Kürt vatandaşlarımıza hizmet etmedi. Bilakis, izlediği politikalarla hep Kürt vatandaşlarımıza zarar verdi. Kürt vatandaşların derdine merhem olmak yerine terör örgütü PKK’nın, Kandil’in hizmetine girdi.

HDP sırtını millete değil terör örgütü PKK'ya dayadı

HDP, sırtını hiç bir zaman vatandaşa yaslamadı aksine sırtını hep terör örgütü PKK-PYD’ye dayadı. Nerede bir terör olayı varsa orada hep HDP oldu. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne nerede bir kalkışma varsa HPD hep orada odu. Hendek-çukur olayları, Kobani olayları, Gezi kalkışması daha nice olaylarda HDP hep ön safta yer aldı. İşte bundan dolayı da HDP’nin kapatılması için girişimde bulunuldu.

Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Vatan Partisi tarafından, "devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:30
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