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Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına ağır darbe!

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Çamcı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 17:22
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına ağır darbe!

PKK/KCKterör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine  yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda;  aralarında Diyarbakır HDP İl  Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da  4, Mardin’de 1, Van'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1,  Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1,  Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. 

PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli  operasyonlarda  ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır. 

Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde  terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi  gözaltına alınmıştır.  İstanbul'da ise, terör  örgütü yanlısı faaliyetlerde  bulunduğu belirlenen  6 şahıs yakalanmıştır.

Ülke genelinde  yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınmış olup,  operasyonlar devam  etmeketedir. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:22
  1. Batman
  2. Van
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Elazığ
  8. Diyarbakır
  9. Ankara
  10. pkk
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  12. terör örgütü
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