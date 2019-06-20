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Terör örgütü PKK’nın Pınarcık katliamı unutulmadı

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 32 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 16’sı çocuk, 8’i kadın 30 kişi unutulmadı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:54
Terör örgütü PKK’nın Pınarcık katliamı unutulmadı

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 32 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 16’sı çocuk, 8’i kadın 30 kişi unutulmadı.


Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987’de gerçekleştirilen terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı, aradan geçen uzun süreye rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor. Katliamın 32. yılında mezarlığı ziyaret eden köylüler, yakınları için dua etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Yüzbaşı Kamil Aksoy, Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu Pınarcık köyünde o gün yaşayan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar şehit yakınlarını mezarları başında dualarla andı.


Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi ve yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu 79 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, 20 Haziran 1987 akşamı teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını söyledi. Yavuz, "Karakola köye saldırdılar. İki çocuğum korucu. Devletimize canımız feda. Eşim ile çocuklarımın da arasında yer aldığı 30 kişi şehit oldu. Yakınlarım hep asker ve korucu çocuklarımı hala vatanına milletine devletine bağlı olarak yetiştiriyorum” dedi.


Saldırıda çoluk, çocuk ve hayvan ne varsa yakıp yıktıklarına şahit olduklarını ifade eden Yavuz, “Girdikleri evleri ateşe verdiler, hayvanları bile yaktılar. O günler inşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu. Törenden sonra İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu, ülkenin birlik ve bütünlüğü için dua etti.


Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyüne 20 Haziran 1987’de baskın yapan terör örgütü PKK mensupları, 16’sı çocuk, 6’sı kadın 30 kişiyi katletmiş ve ardından evleri ateşe vermişti. 6 aylık bebeklere dahi kurşun sıkan PKK’lılar, köydeki hayvanları bile ateşe verip telef etmişti. Saldırı tarihe ‘Pınarcık Katliamı’ olarak geçmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:54
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