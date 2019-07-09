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Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

Adana'da 2015'te Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

09 Temmuz 2019 Salı 16:00
Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

ADANA (AA) - Adana'da, 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar F.A, S.Ö, R.E. ve C.E. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar F.A, S.Ö. ve R.E'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Örgütsel amaçla tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından cezalandırılması ve haklarında "Örgütsel amaçla 6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "Örgütsel amaçla gece vakti birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş bildirdi.

Savcı mütalaasında ayrıca sanık C.E'nin dosyasının tefrik edilerek sanıklar F.A, S.Ö. ve R.E. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Söz hakkı verilen sanık avukatları ise mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen S.Ö. (22), F.A. (21) ve R.E'nin (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen C.E. hakkında dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:00
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