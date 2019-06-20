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Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

Adana'da 2015'te Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

20 Haziran 2019 Perşembe 18:00
Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

ADANA (AA) - Adana'da, 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.A, S.Ö, R.E. ve C.E. katılmadı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık F.A'nın kullandığı cep telefonlarına ait HTS kayıtları ve tanzim edilen bilirkişi raporunun geldiğini belirterek sanık avukatlarına bu konudaki savunmalarını sordu.

Sanık F.A'nın avukatı, mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunu incelemediklerini ifade ederek ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Diğer sanık ve taraf avukatları da dava dosyasına giren bilirkişi raporunu incelemek için süre istedi.

Duruşma savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık F.A'nın HTS kayıtları ve bilirkişi raporuna karşı savunmasının alınması için bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler, Ethem Türkben'i, evinde 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis, yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde bulundukları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen S.Ö, F.A. ve R.E'nin, herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen C.E. hakkında dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:00
  1. Adli Kontrol
  2. erteleme
  3. mütalaa
  4. PKK terör örgütü

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