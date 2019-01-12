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Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon

Operasyonda iki kilogram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:50
Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Recepler köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 5 adet tarihi eser bulundu.

Şüpheli ev sahibi A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K'yi yakalama çalışması sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:50
  1. Batman
  2. jandarma
  3. operasyon
  4. PKK

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