0553 313 94 23

Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olan 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olan 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 2 Haziran Pazar günü saat 22.30 itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-6 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi.


Açıklamada,"Devam eden operasyonda 3 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş vaziyette 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi kurtarıldı
    1. Amasya'da inşaat alanındaki çukura..
    2. 'Erdoğan’ı devirmek için Amerikancı..
    3. Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı
    4. YTB’den dünyanın dört bir yanında..
    5. Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!
    6. "İran için kriter ekonomik savaşın..
    7. Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic..
    8. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    9. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    10. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    11. Bayramda PTT açık mı?
    12. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    13. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    14. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    15. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    16. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    17. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    18. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    19. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    20. Van’da bayram hareketliliği
    21. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    22. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    23. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    24. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    25. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    26. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    27. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    28. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    29. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    30. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular