Terör örgütü PKK’lılar Karadeniz'de sıkıştı

Terör örgütü mensuplarının Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında geçtiğimiz günlerde mantar toplayan iki genci rehin alıp erzak temin ettikleri ve fotoğrafını çekerek de tehdit ettikleri ortaya çıktı. Köylülere, kendilerine erzak getirmeleri durumunda serbest bırakılacaklarını söyleyen PKK’lılar, 15 yaşındaki genci yanlarında tutarak diğer köylüyü bir teröristle beraber köye gönderdi. İstenilen malzeme teminden sonra kendilerini ihbar etmemeleri konusunda uyarılan ve korkutmak için fotoğrafları çekilen iki genç daha sonra serbest bırakıldı. Yaşadıkları korku yüzünden olayı bir süre gizleyen iki köylü genç daha sonra yaşadıklarını bir akrabalarına anlatmasıyla her şey ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından istihbarat, JÖPER ve JÖH timleri bölgede operasyonlara başladı. Güvenlik güçlerinin, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristlerin görülmesi ya da alınan duyumların anında kendilerine bildirilmesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.