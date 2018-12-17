Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan'ın yakalanması

BATMAN (AA) - Batman'da 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve tutuklanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika temsilcisi Devlet Aslan'ın serbest bırakıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Batman'da 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve tutuklanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan'a ilişkin bazı haber sitelerinde serbest bırakıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şüpheli hakkında henüz kamu davası açılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Soruşturma dosyasında şüphelinin tutuklu hali devam etmektedir." denildi.

Batman MİT Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Belçika'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen Devlet Aslan'ın Batman'a geldiği belirlenmiş, 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda Aslan yakalanmıştı.

Adli makamlara sevk edilen ve tutuklanan Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.