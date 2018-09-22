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Terör örgütü PKK'dan kaçtı... Örgütle ilgili iğrenç detayları anlattı

PKK’dan kaçan T.Ö. isimli terörist, ‘Gençler taburu’ adını verilen ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen çocukların, terör örgütünün elebaşları adına düzenlenen eğlencelerde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çeşitli gösteriler yapmaya zorlandığını söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:14
Terör örgütü PKK'dan kaçtı... Örgütle ilgili iğrenç detayları anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemde terör örgütlerine verdiği büyük darbelerden sonra örgüt çözülmeye başladı. 2 Eylül’de terör örgütünden kaçan T.Ö. adındaki terörist TSK’ya sığındı. T.Ö.’nün anlattıklarından, bölücü hainlerin çocukları iğrenç bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

DANS ETMEYE, ŞARKI SÖYLEMEYE ZORLANIYORLAR

T.Ö’nün sorgusunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde örgütün ‘gençler taburu’ adını verdiği ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen çocukların, örgütün elebaşları adına düzenlenen eğlencelerde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çeşitli gösteriler yapmaya zorlandığı bilgisini verdi.

TESLİM OLMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

T.Ö., eşi benzeri görülmemiş bir istismara, tacizin her türlüsüne ve şiddete maruz kalan çocukların, güvenlik güçlerine teslim olmak için fırsat kolladığını ancak yakalananların infaza kadar varan cezalara çarptırıldığını söyledi.

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANDI

Öte yandan güvenlik kaynakları, son dönemde verilen zayiatlardan dolayı örgütteki çözülmenin hızlandığını, PKK’dan kaçışların arttığını ve katılımların çok ciddi oranda düştüğünü bildirdi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:14
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