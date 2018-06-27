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Terör örgütü PKK'dan HDP'yi Meclis'e sokan CHP'ye teşekkür!

Kandil'in partisi HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması ve Meclis'e girmesi eli kanlı bölücü terör örgütü tarafından mutlulukla karşılandığı öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:10
Terör örgütü PKK'dan HDP'yi Meclis'e sokan CHP'ye teşekkür!

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıklarıyla hareket eden bazı CHP'liler, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıma için elinden geleni yaptı.

Kandil'in partisi Doğu'da kan kaybederken Batı'da CHP'den gelen emanet oylarla barajı üstünde kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardıklarını söyleyerek sandık ittifakını itiraf etti.

KANDİL HEMEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI YAPTI

CHP Lideri'nin bu sözlerinden sonra Kandil'den jet bir açıklama geldi.

Örgütün medyasına yapılan açıklamada, CHP'ye emanet oylar için teşekkür edildi.

Terör örgütünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kürtler ve Türkiye halkları sahip çıktığı için, ne baskılar ne hileler HDP’yi baraj altında bırakmaya yetmedi. HDP etrafında toplanan Kürt halkı ve demokrasi güçlerini kutluyoruz."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:10
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • AkçaAkça20 sa önce
    DİKTATÖR ZORBA KILIÇDAROĞLU. KOLTUK SEVDALISISIN. DİK TA TÖR.
  • ihsanihsan20 sa önce
    ordu kandilde pkk ile savaş ediyor chp kılıçtaroğlu onu meclise sokuyor bu ne dehşet hiyanet
  • MehmetCanMehmetCan20 sa önce
    Ver mehteri Şerefsiz Ver Mehteri.CHPkendini kurtatdıda İşPkkya kaldı. CHPsayesinde meclise girmiş PkkSerefsizin ,ileri gidenisiniz.Sizin hakklınızdan ancakErdogan gelir.
  • HaticeHatice19 sa önce
    Israil ve abd terorust devletlerdir gizli terorust devletse ingiliz kraliyet ailesidir turkiye cumhuriyetinin kurulus asamasinin bas aktoru yine ingiliz kraliyet ailesidir cumhuriyetin kurulmasini isteyen ingilizlerdir ve o zamanin cumhuriyet ilaninda gorevli olan kurtulus savasinda rolu az olan kisiler ingilizlerin istekleri dogrultusunda kanunlarimizi 600 sene kuran ayetlerine uygun vicdan muhasebesi ile yoneten osmanli kanunlarini kaldirip avrupadan alinan poluk porcuk kanunlarla ulkeyi yonetmeye talip olanlar 600 sene hem osmanliyi hemde kibar ve hanimefendi beyefendi dili olan osmanli turkcesini kaldirilip latin harfleri getirilerek tum turk halkinin bir anda cahil birakan cumhuriyet halk partisi bence bir zalim ve terorust partisidir daha once de boyle bir partiydi once asip sonra mahkeme etmeye kalkisan parti kk sayesinde hdp ile isbirligi yaparak terorust bir parti oldugunu kanitlanmistir eger baskanla uyum icinde calisip bu ulkeye fayda saglanacaksa ince gecsin terorust parti chp nin basina ama asla o terorust parti olmaktan vazgecemez agababalarindan emir almis halkina emretmis baski yontemi uygulayip oyle yonetmis obur taraftan demokrasiden bahseden terorust partinin artik bu ulkeden silinmesi gerekir bu dunyanin basbelasi israil yok olmali bir cok ulkede baas yonetiminin yok oldugu zamanimizda eger secim kazansalar baas rejimini uygulamaya devam edecek olan chp zihniyetinin bu ulkede yok edilmesi gerekir yoksa bize huzur yok adam despot kalkip demokrasiden bahsediyor sizin anladiginiz demokrasi bu ise olmasin o demokrasi biz istemiyoruz
  • Hacli'Hacli KurdistanHacli'Hacli Kurdistan16 sa önce
    CHP-K.K, ABD'nin silahlandirdigi HDPPK'yi meclise tasidi! CHP-K.K Batinin Hacli-Kurdistan'ina destek oldu onay verdi! Bunun bir bedeli cezasi yok mu?
  • mehmet alimehmet ali18 sa önce
    beladan nefret ederim ama o pkkyı meclisetaşıyan chpkk Allah alt üst etsin sizi ve oy verenleri şehitlerin kanları ve geride bıraktığı yetimlerin ah ve gözyaşlarında boğulasınız inşaAllah . dünya ve ahiretiniz zindan hüsran olsun
  • hakan tekinhakan tekin17 sa önce
    Şimdi totini kurtar bakalım kurtarabilecek misin?
  • Milletin iradesiMilletin iradesi16 sa önce
    Siz asıl teşekkürü Atatürkün partisi diye chp, oy veren ve partinin omurgası olan % 20,lik dilime sahip iradesizce partiye demirbaş yapılmış,hipnoz olmuş Atatürkçü kitle,ye teşekkür edin; onların sayesinde, mezhepçi delegeleriniz ve avaneleriyle hdp,ye oy transferi gerçekleştirebiliyorsunuz ..
  • Yalman GüçYalman Güç14 sa önce
    Ne demek CHP nim kapısı PKK ya her zaman (yalnız omu cümle terör örgütlerine arkasına kadar) A Ç I K T I R.
  • ihsihs19 sa önce
    Vatan hainliğinin zirvesinde!!!
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