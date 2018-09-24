Terör örgütü PKK'dan alçak hamle! Köy basıp 7 canı katlettiler

Terör örgütüYPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka baskısını artırırken, gençleri de zorla silah altına almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK işgal ettiği Rakka ilinin batısındaki El-Hatuniyye köyündeki gençleri zorla silah altına almak için bölgeye geçen hafta devriyeler gönderdi.

Örgütün köydeki gençleri alıkoymaya başlamasının ardından YPG/PKK'lı teröristler ile köylüler arasında 3 gün önce gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Köylüler, örgütün köydeki binasına saldırarak 3 aracı ateşe verdi.

Olayın büyümesinin ardından köye takviye terörist göndererek baskın yapan YPG/PKK, 8 bin hanelik Arap köyünde 7 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu.

Köydeki kadın ve çocukları darp eden teröristler, köyde birkaç evi de yaktı.

Köy, üç gündür terör örgütü mensuplarının ablukasında tutuluyor.

- YPG/PKK Deyrizor'da sivillerin dükkanlarını yıktı

Kaynaklar, Deyrizor ilinde işgal ettiği "Süveydan Cezire" köyünde de sivillere ait bazı iş yerlerini yıktı.

YPG/PKK'lı teröristler, iş yerlerinin yıkılmasına tepki göstermek için bir araya gelen köylüleri silah zoruyla dağıtmaya çalıştı.

Örgüt mensupları, göstericilere katılan çok sayıda sivili alıkoydu.

YPG/PKK ile köylüler arasında gerginlik devam ediyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.