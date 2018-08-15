PKK'da kan kaybı sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu sınırda askere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.