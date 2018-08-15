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PKK'da kan kaybı sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Mardin'de örgütten kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:20
PKK'da kan kaybı sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu sınırda askere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:20
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  2. Mardin
  3. Suriye
  4. Ypg
  5. Pyd
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