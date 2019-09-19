6 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki barınaklarından kaçan 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.19 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden Pençe-3 harekatı terör örgütü PKK’da çözülmeleri arttırdı.
Terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
YORUM YAZ