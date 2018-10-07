Terör örgütü PKK'da büyük panik!

Terör örgütü PKK'ya soluk aldırmayan güvenlik birimleri, uyguladığı kapsamlı güvenlik stratejisi ile örgütün beyin takımına ağır darbe vurarak, organize hareket etme kabiliyetini bitirdi. Kandil'in Türkiye'deki eylemleri organize etmek için atadığı sözde üst düzey temsilciler bir bir yok edildi. Son 3 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kırmızı kategoriden 6, mavi kategoriden 2, yeşil kategoriden 2, turuncu kategoriden 6 ve gri kategoriden 13 terörist olmak üzere toplam 29 elebaşı etkisiz hale getirildi.



EN GÜVENDE HİSSETTİKLERİ YERDE



Hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüten güvenlik güçleri, birçok terör eyleminde yer alan teröristleri de etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Güvenlik güçleri 2018'in ağustos ayında kırmızı kategoride yer alan ve PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak/Sincar sorumlusu Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'i, örgütün kendisini en güvende hissettiği yerlerden biri olan Sincar bölgesine düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.



ELEBAŞILARI BİR BİR YOK EDİLDİ



Örgütün en güvenlikli karargâhı sayılan noktada güvenlik güçleri psikolojik üstünlüğü sağlarken, örgüt elebaşıları da teröristler ve kontrol ettikleri bölgelerde prestijlerini kaybetmeye başladı. Örgütün içine düştüğü bu durumu fırsat bilen güvenlik güçleri peşi sıra operasyonlara ağırlık verdi. 3 aylık sürede Kandil'i doğrudan temsil eden terör elebaşıları bir bir yok edildi.



4 milyon TL ödüllü kırmızı listeden 6 PKK'lı öldürüldü



Kırmızı kategori (4 milyon TL ödüllü): Zeynel kod adlı sözde Karadeniz Bölge Sorumlusu Mehmet Yakışır, Welat Gever kod adlı sözde Garzen Eyalet Sorumlusu Sefer Açar, Atakan Mahir kod adlı sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu İbrahim Çoban, Türk Tarık kod adlı Barış Öner, Kombat kod adlı sözde Dersim Saha Sorumlusu Musa Çetiner, Cuma kod adlı sözde Mardin Eyalet Sorumlusu Mehmet Sait Sürer...



Mavi kategori (1.5 milyon TL ödüllü): Dicle Zafer kod adlı YJA star sorumlusu Raife Elmas...



Yeşil kategori (1 milyon TL ödüllü): Serdar kod adlı sözde Boton Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu ve Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Sorumlusu Serkan Tan, Haki kod adlı sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu Deniz Yüksel...



Turuncu kategori (600 bin TL ödüllü): sözde TKP/MLK TİKKO Ovacık Gücü Sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezel, Deniz Tezel kod adlı sözde TİKKO Bölge Sorumlusu Cumhur Sinan Okutulmuş, Rezzan Mardin kod adlı sözde Dersim Saha YPS Sorumlusu Ömer Duran, Jindar kod adlı sözde Batı Cephe YJA STAR Sorumlusu Pınar Yıldırım, Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan...



Gri kategori (300 bin TL ödüllü): Sabri Kartal, Yunus Dalgıç, Meryem Özsöğüt, Ahmet Doğruer, Deniz Tali...



ELEBAŞLARINDA BÜYÜK PANİK



PKK/KCK/PYD-YPG bölücü terör örgütünün sözde Fırat Bölgesi lojistik sorumlusu ve örgütün Suriye'deki ikinci adamı olan Çiya Kobani kod adlı Azad Simi, 20 yılı aşkın süredir PKK'nın, özellikle Dağlıca, Aktütün ve Çukurca'da gerçekleştirdiği hain saldırıların planlayıcı ve uygulayıcı konumunda yer alıyor. İstihbaratı bilgilere göre, bir dönem Kobani'de YPG'li grupları yöneten terörist Azad Simi'nin Türkiye'nin operasyonlarına hedef olacağı endişesini bariz şekilde belli etmeye başladığı, sinirli ve korkak yapısının gün geçtikçe belirginleştiği, özellikle de yer değiştirirken tedirginliğini etrafındaki teröristlerden gizleyemediği öğrenildi.

KAYNAK: SABAH