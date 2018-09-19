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Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Siirt'te 1'i PKK, diğeri ise FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari Sulh Ceza Hakimliğince, terör örgütü PKK’ya üye olduğu gerekçesiyle, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan A.Ö. isimli şüpheli şahıs operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tillo ilçesinde ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY’ye üye olduğu gerekçesiyle, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
  1. Siirt
  2. Antalya
  3. SİİRT
  4. PKK
  5. FETÖ
  6. OPERASYON

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