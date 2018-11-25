0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'dan DAEŞ taktiği!

Mehmetçik'in kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan eli kanlı terör örgütü PKK, bir başka terör örgütü olan DEAŞ'ın çok sık kullandığı İHA'lı saldırı taktiğini kullanıyor. Hain örgüt, 10 Kasım'da Şırnak Valiliği ve 7 askeri üs bölgesine, üzerine patlayıcı yerleştirilmiş model uçaklarla saldırı girişiminde bulunmuştu.

25 Kasım 2018 Pazar 07:13
Terör örgütü PKK'dan DAEŞ taktiği!

Uzaktan kumanda edilen C-3 yüklü model uçaklar, sinyal kesici cihazların düzeneklerin sinyallerini kesmesi sonrası düşerek etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişimlerinin başarısız olmasının ardından taktik değiştiren PKK, İHA'larla 'kamikaze' eylemine girişti. Önceki gün Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesi üzerinde tespit edilen model uçak düşürüldü. Yapılan incelemede, model uçağın üzerinde çivilerle desteklenmiş 300 gram TNT patlayıcı bulundu.

İnternette satılıyor

Şırnak'taki saldırı girişimleri sinyal kesicilere takılan teröristlerin Hakkari'deki model uçağı bu kez 'düştüğü anda patlayacak şekilde' ayarladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin etkili tedbirleri sayesinde kontrollü bir şekilde yere indirilen model uçaklar, PKK tarafından 'ucuz olması' ve 'radarda tespitinin zorluğu' nedeniyle tercih ediliyor. Çoğunlukla köpükten imal edilen bu araçlar internette 60 ila 100 dolar arasında satılıyor. Birliklere yeni uyarı gönderen TSK, ilerleyen zamanda örgütün bu tip eylemlere ağırlık verebileceğini, bu nedenle teyakkuzda olunmasını istedi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 07:13
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. uçak
  4. TSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! S. Arabistan şimdi...
    1. ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! S...
    2. Cumhur İttifakı sonrası CHP'ye şok! 8..
    3. Terör örgütü PKK taktiği DAEŞ'ten..
    4. Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen..
    5. Libertadores Kupası final maçı ertelendi
    6. Yorumcu Erman Toroğlu: Ankaragücü'nü..
    7. Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara..
    8. Ertelenen olaylı River Plate - Boca..
    9. Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi!..
    10. Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
    11. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    12. Ryan Babel'den sitem: Ben Messi değilim
    13. 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    14. Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı..
    15. Futbol: Barcelona, Madrid..
    16. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    18. Boris Johnson'dan Brexit sorununa..
    19. "Bin Selman'ın ziyareti Cezayir'in..
    20. Süper Lig'e damga vuran maç!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti