Terör örgütü PKK'dan DAEŞ taktiği!

Uzaktan kumanda edilen C-3 yüklü model uçaklar, sinyal kesici cihazların düzeneklerin sinyallerini kesmesi sonrası düşerek etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişimlerinin başarısız olmasının ardından taktik değiştiren PKK, İHA'larla 'kamikaze' eylemine girişti. Önceki gün Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesi üzerinde tespit edilen model uçak düşürüldü. Yapılan incelemede, model uçağın üzerinde çivilerle desteklenmiş 300 gram TNT patlayıcı bulundu.

İnternette satılıyor

Şırnak'taki saldırı girişimleri sinyal kesicilere takılan teröristlerin Hakkari'deki model uçağı bu kez 'düştüğü anda patlayacak şekilde' ayarladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin etkili tedbirleri sayesinde kontrollü bir şekilde yere indirilen model uçaklar, PKK tarafından 'ucuz olması' ve 'radarda tespitinin zorluğu' nedeniyle tercih ediliyor. Çoğunlukla köpükten imal edilen bu araçlar internette 60 ila 100 dolar arasında satılıyor. Birliklere yeni uyarı gönderen TSK, ilerleyen zamanda örgütün bu tip eylemlere ağırlık verebileceğini, bu nedenle teyakkuzda olunmasını istedi.

(Yeni Şafak)