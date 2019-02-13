Terör örgütü PKK, sınır bölgelerinde silah ticareti yapıyor

MUSUL (AA) - Terör örgütü PKK, elinde tuttuğu Irak ve Suriye sınırındaki bölgelerde silah ticareti yapıyor.

Musul'daki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed El-Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın sınır bölgelerinde varlık gösterdiğini hatırlatarak, "PKK, Irak ile Suriye sınır bölgelerinde ağır ve hafif silah ticareti yapıyor." ifadelerini kullandı.

Huveyt, örgütün sınır bölgesinde mayın ve mühimmat ticareti de yaptığını söyledi.

Örgütün Musul'un Sincar ilçesindeki faaliyetlerine de değinen Huveyt, "PKK, Sincar'dan kaçırdığı gençleri Suriye'ye göndererek zorla silah altına alıyor. Sincar'dan Irak ile Suriye sınırına 250'den fazla genç gönderildi." dedi.

Irak'ta çoğunlukta Şiilerden meydana gelen Haşdi Şabi ve PKK'nın işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Huveyt, Haşdi Şabi'nin Musul'da halktan zorla aldığı malları Suriye'de PKK/YPG'ye sattığını da iddia etti.

- PKK haraç topluyor

Irak'ın Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil de örgütün silahın yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme ticareti de yaptığını, ürünleri Musul'dan alarak Sincar'da kullandığını belirtti.

Örgütün Sincar ilçesinde halktan haraç aldığını da belirten Halil, "PKK, topladığı haracı Suriye'ye göndererek militanları için kullanıyor." dedi.

Halil, Sincar'daki PKK varlığının bölgeye zarar verdiğini yineleyerek, Irak makamlarının örgütün ilçeden çıkarılması için hiçbir adım atmamasına sitem etti.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı politikayla doldurdu.



IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.

IKBY başta olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.