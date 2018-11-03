0553 313 94 23
impression

Terör örgütü PKK sığınağından bakın neler çıktı!

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK’lı teröristlerin sığınağında çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi tespit edildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:44
Terör örgütü PKK sığınağından bakın neler çıktı!

12 metrekarelik banyo ve tuvaletin de bulunduğu sığınakta, bölgedeki karın eritilerek suyun sığınağa taşınmasını sağlayan sistem olduğu görüldü.

Son 25 yıldır Karadeniz’e terör taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. 

Örgütün, ’Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi. Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. 

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin yanı sıra JÖH ve JOPER timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası kırsalında sığınak bulundu. 12 metrekarelik alanda 2 metre yükseklikteki sığınakta banyo ve tuvalet yer alması operasyondaki güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Ele geçirilen ve içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığını da ortaya çıktı. 



KAR SUYUNU SIĞINAĞA TAŞIYORLAR

Sığınakta soba, battaniye, mutfak malzemesi gibi pek çok gereç ele geçirilirken, bölgedeki karın eritilerek sularının da sığına kadar gelmesini sağlayan bir sistem de olduğunu saptandı. Yaşam ve gıda malzemelerinin yanı sıra ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın uzman ekiplerce incelemeye alındığı belirtildi. Operasyonların bölgede devam ettiği, PKKlı eski gruptan tek kalan ve bölgedeki sığınakları bildiği tahmin edilen İranlı Kawa kod adlı teröristin ele geçirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:44
  1. Trabzon
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. teröristler
  5. tonya
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsanı canından bezdiren bir illet
    1. İnsanı canından bezdiren bir illet
    2. Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu..
    3. Manchester United 90+2'de 3 puanı..
    4. Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan..
    5. Bulaşık makinesine limon koyarsanız...
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. Terör örgütü PKK sığınağından bakın..
    8. Galatasaray Schalke maçına kilitlendi
    9. Çamaşır yıkamanın püf noktaları
    10. Galatasaray teknik direktörü Terim..
    11. AK Parti belediye başkan adaylık..
    12. Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi..
    13. MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!
    14. Önce liderler görüştü, sonrasında..
    15. Altıncı kattan düşen minik Zeynep..
    16. Korkmaz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
    17. Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci..
    18. Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!
    19. Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık