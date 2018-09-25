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Terör örgütü PKK Kerkük'e sızıyor

PKK, Irak'ın Kerkük kentine sızmaya çalışıyor. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammet Saman, "Terör örgütü PKK, yeniden Kerkük'ün çeşitli semtlerine yerleşmeye başladı. PKK'nın Türkmenlere yönelik katliam düzenleyebileceğinden endişeliyiz” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 09:17
Terör örgütü PKK Kerkük'e sızıyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, terör örgütü PKK'nın kente sızma girişimleri nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. Terör örgütünün, Türkmenlere yönelik katliam düzenlemesinden endişe ediliyor. Kerkük'teki Türkmenler, PKK'lı teröristlerin yaklaşık bir yıl önce kenti terk eden Peşmerge ve asayiş güçlerinin "eski mensupları" adı altında bölgeye geri döndüklerini ve kendilerini taciz etmeye başladıklarını belirtiyor.

YERLEŞMEYE BAŞLADILAR

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammet Saman, "PKK, yeniden Kerkük'ün çeşitli semtlerine yerleşmeye başladı" dedi. PKK’lıların Türkmen kuruluşlarının yakınında yerleşme çabalarına dikkati çeken Saman, "Terör örgütü mensupları, Irak Türkmen Cephesi binaları yakınında ev kiralayarak yerleşmeye başladılar" diye konuştu.

ÜLKEMİZDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesini isteyen Saman, "Irak'ı ve Irak'a komşu ülkeleri tehdit eden hiçbir terör örgütünü ülkemizde görmek istemiyoruz" dedi. Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre denetiminde tuttuğu Kerkük'e 16 Ekim 2017'de askeri operasyon düzenlemiş ve kontrolü yeniden ele almıştı.

TÜRKMENLER ENDİŞELİ

ITC Kerkük Sorumlusu Muhammet Saman, Kürt siyasi partilerinin Bağdat'ta yeni hükümete katılmak için öne sürdüğü Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük'e dönmesi şartının da endişelerini artırdığını dile getirdi. Saman, "Peşmerge ve Kürt asayiş güçleri arasında terör örgütü PKK unsurları da olacaktır. PKK'nın Türkmenlere yönelik katliam düzenleyebileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Son on beş yıl boyunca özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen yetkililerin öldürülmesinde PKK'nın parmağı olduğunu belirten Samman, "Tekrar o günleri yaşamak istemiyoruz. Kerkük'te güvenliğin bir tek merkezi Bağdat hükümeti tarafından sağlanmasını ve silahın devletin elinde olmasını istiyoruz." dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:17
  1. ırak
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