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Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak Irak siyasetine sızmaya çalışıyor

PKK, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere, yaklaşık 2 yıl önce Musul'un Sincar ilçesinde kurulan Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi adı altında giriyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:49
Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak Irak siyasetine sızmaya çalışıyor

Sincar'da faaliyet gösteren Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, terör örgütü PKK'nın bölgede askeri faaliyetlerin yanı sıra siyasi çalışmalarına da hız verdiğini belirterek, "PKK'nın Şengal'den (Sincar) çekildiği iddiası kurgulanmış bir senaryo ve yalandan ibaretti." dedi.

PKK'nın PADE adı altında Irak'taki genel seçimlere girip Sincar'dan Bağdat'ta bir milletvekili göndermeyi hedeflediğini aktaran Şeşo, "Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi, PKK'nın icadı olup, aynı fikir ve ideolojiyle slogana sahip. PKK, Ezidi dinini ve halkını kullanarak, Irak'taki siyasi hayatın içine sızmaya çalışıyor." uyarısında bulundu.

Şeşo, Bağdat hükümetinin bu partiye yasal olarak nasıl izin verdiğine ilişkin soru üzerine, "Irak merkezi hükümeti, ülkede parti kuracak kişilerin Irak vatandaşı olmasının yeterli olduğunu bahane ederek, PKK'nın Ezidiler üzerinden Irak'ta bir siyasi partiye sahip olmalarına fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosundan Ezidi milletvekili Şeyh Şamo ise PKK'nın Ezidilerin "en büyük düşmanı" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ezidilerin ismini kullanıp onlara düşmanlık edenlerin Irak meclisinde milletvekili bulundurması kabul edilemez. Böyle bir durum, Ezidilere yapılacak en büyük haksızlıkların başında yer alacaktır. PKK, farklı isimler altında Ezidi ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmeyi planlıyor."

PADE'nin 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Sımer Derveş Halef ve Hodeda Murad Reşo adında iki milletvekili adayı var.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede konuşlanmaya başladı. Örgüt, Sincar'daki askeri nüfuzunun yanı sıra kendi ideolojisini empoze etmek, Ezidileri her alanda kendisine bağımlı hale getirmek için Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Hareketi'ni kurdu.

Terör örgütü daha sonra, 26 Haziran 2016'da Sincar'ın Hanesor köyünde yapılan toplantının ardından söz konusu hareketin PADE adında partileştiğini, başkanlığına ise Ömer Salih'in seçildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:49
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