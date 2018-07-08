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Terör örgütü PKK baba ve engelli çocuğunu acımasızca katletti

Ağrı'da bir çobanı vahşice katleden PKK'lı teröristler, Diyarbakır'da da Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlunu acımasızca öldürdü.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:30
Terör örgütü PKK baba ve engelli çocuğunu acımasızca katletti

Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden terör örgütü PKK, yıllardır Kürtlere zulmediyor.

Bölgede insanları haraca bağlayan, kadınlara tecavüz edip çocukları dağlara kaçıran PKK'lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

HDP'YE OY VERMEYEN HEDEF OLUYOR

Mehmetçik'in nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirdiği teröristler, kalleş planlarından vazgeçmek bilmedi.

Örgütün siyasi kanadı HDP'ye oy vermeyen Kürtler, teröristlerin hedefi oldu.

ZİHİNSEL ENGELLİYİ ÖLDÜRECEK KADAR ALÇAKLAR

Ağrı'da AK Parti'ye destek verdiği için katledilen Mevlüt Bengi'den sonra teröristler Diyarbakır'da da can aldı.

Lice ilçesinde yaşayan Remzi Güler (50) ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler (27) PKK'lı teröristler tarafından katledildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:30
  1. Diyarbakır
  2. Ağrı
  3. PKK
  4. engelli çocuk

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